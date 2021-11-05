В Україні ціни на дизельне пальне поступово знижуються. Бензин також подешевшав, але не так відчутно як дизель. Проте ситуація на європейському ринку дає надію на незначне зниження цін.

За підсумками тижня ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому знизилися на 57 коп./л (-2,06%), а на бензини зросли на 25 коп./л (+0,89%). Про це повідомили у Консалтинговій групі “А-95”.

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Весь перший тиждень листопада на європейських ринках спостерігається зниження котирувань на основні види нафтопродуктів, що в середньому становило $15/т (-2,2%). Зокрема, нафта марки Brent пройшла шлях від $84 до $81/бар.(-3,5%).

Трейдери зазначають, що падіння цін на світових ринках, а також високі складські запаси чинили тиск на внутрішні гуртові ціни українського ринку, продовжуючи зниження другий тиждень поспіль.

Динаміка цін у дрібному гурті, грн/л: