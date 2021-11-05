В Украине цены на дизельное топливо постепенно снижаются. Бензин тоже подешевел, но не так ощутимо как дизель. Однако ситуация на европейском рынке дает надежду на незначительное снижение цен.

По итогам недели цены на мелкооптовые партии дизельного горючего в среднем снизились на 57 коп./л (-2,06%), а на бензины выросли на 25 коп./л (+0,89%). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

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Всю первую неделю ноября на европейских рынках наблюдается снижение котировок на основные виды нефтепродуктов, что в среднем составило $15/т (-2,2%). В частности, нефть марки Brent прошла путь от $84 до $81/барр.(-3,5%).

Трейдеры отмечают, что падение цен на мировых рынках, а также высокие складские запасы оказывали давление на внутренние оптовые цены украинского рынка, продолжая снижение второй недели подряд.

Динамика цен в мелкой группе, грн/л: