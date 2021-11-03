Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало ноября.

Соответственно с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,40 грн/л, дизтоплива – 31,90 грн/л. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По сравнению с концом октября средняя цена на бензин выросла на 20 копеек, в то же время стоимость дизтоплива снизилась на 17 копеек.

Как сообщалось, действие карантина на территории Украины установлено до 31 декабря 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ГП путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.