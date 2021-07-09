На українській вторинці може виникнути дефіцит дизельних автомобілів, які імпортуються з Європи. Причина тому - поява підвищеного попиту на такі машини в Німеччині.

Німеччина – найбільший автомобільний ринок Європи і будь-які зміни на ньому можуть позначитися на Україні. Німецькі ЗМІ повідомляють, що останнім часом на їхньому ринку склалася парадоксальна ситуація: ростуть продажі нових електромобілів, а ось на вторинному ринку спостерігається протилежна картина – в тренді зараз “брудні” машини.

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Річ у тому, що середньостатистичний німецький покупець насправді далекий від концепції електромобілів. Мало того, не дивлячись на різні субсидії і пільги, купівля нового електромобіля – дороге задоволення для жителя Німеччини.

Не варто забувати про так званий економічний неспокій, викликаний панікою навколо коронавірусу. Іншими словами, левова частка німців не готова спустошити свої кишені або навіть брати кредит на придбання “зеленої” машини – зараз споживачі зацікавлені в простих економічних рішеннях для далеких поїздок, якими і є дизельні авто з пробігом.

Це ж підтверджують і цифри: за даними уряду Німеччини, за останній місяць попит на вживані авто збільшився в країні в 4,5 рази! У той же час видання focus.de повідомляє, що інтерес до дизельних машин в інтернеті виріс на 19%, цю ж тенденцію фіксує і популярний майданчик з продажу авто mobile.de. Цікаво, що поряд з дизелями, зростання популярності спостерігається серед автомобілів середнього класу в цілому і в сегменті... спорткарів.

Високий попит, зрозуміло, також впливає на зростання цін. В середньому вартість старих авто в Німеччині зросла на 13% в порівнянні з червнем 2020 року.