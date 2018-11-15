Екс-ведучий шоу Top Gear вирішив і собі податись у ютубери...

Сьогодні відео з розпаковками є одними з найпопулярніших у YouTube. Колишній ведучий Top Gear Джеймс Мей вирішив урвати свою хвилину слави.

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Зазвичай у подібних відео можна побачити коробки найрізноманітноших розмірів та форм, однак з габаритами цього пакунку йому точно немає рівних.

Фото: розпаковка справжнього автомобіля / YouTube

Toyota Yaris GRMN – один з найгарячіших субкомпактних хетчбеків, створений гоночним підрозділом японської марки. Таких машин випущено лише кілька сотень, тож як ще доставляти таку цііність, якщо не у величезній коробці з пінопластом усередині?



Хетчбек Yaris GRMN оснащується 1,8-літр з нагнітачем, який продукує 209 к.с. потужності, працюючи у парі з 6-ступінчатою механічною коробкою. До першої сотні компакт прискорюється за 6,3 секунди, а максимальна швидкість сягає 143 км/год. Уся ця інформація зазначена на коробці і за форматом подібних відео Джеймс Мей прочитав усе це з коробки, у якій йому було доставлено автомобіль.

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