Колишній дизайнер Ягуара Ян Каллум створив унікальний проєкт, переробивши вже випущені раніше Aston Martin Vanquish. Він збирається створити 25 унікальних купе на базі цієї моделі.

Вартість кожного з них становитиме понад 550 тисяч фунтів. Про вдосконалену автівку йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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В конструкцію оригінального Aston Martin внесли 350 змін. Вони стосуються налаштувань ходової. Їх тестували протягом 20 тисяч кілометрів на дорогах Британії і на полігоні Мішлен.

В салоні крісла встановили нижче, а шкірою декорували не лише салон, але й простір навколо мотора під капотом.



Салон машини / Фото Worthreviewing

Окрім свіжої зовнішності, купе отримало розширену колію, вкорочені пружини підвіски, відтак кліренс зменшився на 10 міліметрів, товстіші стабілізатори. Двигун 5,9 л на 12 циліндрів отримав додатково 61 силу і видає тепер 588 кінських сил.



Aston Martin Vanquish / Фото Worthreviewing

Клієнти зможуть обирати купе з механічною коробкою перемикання передач або ж оригінальним роботом. Як альтернативу немолодому роботу запропонують сучасний автомат.



Оновлений дизайн Aston Martin / Фото Worthreviewing



588 кінських сил / Фото Worthreviewing

Також у випуску:

Новий Ford Bronco отримав понад 150 тисяч замовлень у США. Особливо популярними є версії з механічною коробкою передач.

Дивіться відео програми "Авто 24":