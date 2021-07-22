У Чехії виставили на продаж найрідшу та дуже ексклюзивну Skoda Octavia в кузові ліфтбек. Цю версію випустили всього в 100 екземплярах.

Особлива модифікація цього екземпляру, який має приставку RS WRC, була приурочена до 100-річчя участі чеської компанії в автогонках. Тираж Skoda Octavia RS WRC склав всього 100 примірників, 75 з яких були з лівим кермом і 25 - з правим. На сьогоднішній день цей варіант вважається найціннішим з першого покоління моделі.

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Що стосується виставленого на продаж автомобіля, то він перебуває в ідеальному стані і повністю на ходу. Кузов пофарбований у білий колір. Збережена унікальна гоночна ліврея. Підкреслюють образ білі 17-дюймові легкосплавні диски. У комплектацію машини також включені передні крісла з підігрівом, кондиціонер, бічні подушки безпеки, сигналізація і радіо з програвачем компакт-дисків.

Під капотом Skoda Octavia RS WRC Edition - 1,8-літровий 180-сильний бензиновий турбомотор. З 5-ступінчастою МКПП розгін до сотні займає 8 секунд, а максимальна швидкість складає 232 км/год.

За 20-річну Skoda Octavia RS WRC з пробігом 309 тисяч км хочуть виручити 25,2 тисячі доларів. Вартість такої версії на момент її випуску становила 41 500 доларів (звичайна Octavia RS тоді коштувала близько 31 тисячі).