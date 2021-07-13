Загальновідомо, що машини – чи не найгірший об'єкт інвестицій. В процесі експлуатації вони з'їдають купу грошей, а втрачати в ціні починають, щойно виїхавши з автосалону. Однак деякі автомобілі з часом стають більш цінними, як предмети мистецтва. І якщо в автомобілі й можна інвестувати, то важливо вміти передбачити, які саме машини будуть цікавити колекціонерів майбутнього.

Дизайнер культового суперкара McLaren 720S Френк Стівенсон поділився думкою, які відносно доступні сьогодні автомобілі з часом зростуть в ціні.

Дивіться також: У Києві "засвітився" спорткар як у Джеймса Бонда

Машини для повсякденної експлуатації, безумовно, не можуть розглядатись, як товар для інвестування. Однак існує ринок класичних і вінтажних автомобілів, який може принести хороший прибуток, якщо вміти на ньому працювати.

Будь-яка людина, яка має достатньо знань і коштів, достатньо великий гараж і чимало часу, щоб тримати ці машини в хорошому стані, принаймні десять років. Так, це зовсім не швидкі гроші, але вони також не вимагають значних зусиль.

Всесвітньо відомий дизайнер Френк Стівенсон дає пораду, на які машини варто звернути увагу тим, хто вирішив спробувати себе в торгівлі колекційними авто.

Першим у прогнозі Стівенсона значиться BMW Z4 Coupe зразка 2006–2008 року. Другий автомобіль у списку – Honda S2000 зразка 1999–2009 року. Японський родстер має чудовий вигляд, азартний драйв і продуктивний мотор – 2,0-літровий атмосферний двигун VTEC досить довго тримав рекорд за співвідношенням потужності на літр.

Третій – Alfa Romeo Brera – один із найгарніших автомобілів італійської марки, якому не пощастило з’явитись на світ у часи, коли виробник переживав важкий період. Дизайн приголомшливий, але продуктивність ніколи не відповідала зовнішності цієї моделі, тому продажі були мізерними.

Четвертий запис – це перший седан у списку, більше схожий на лімузин. Це Citroen C6, розкішний “президентський” автомобіль, який зараз можна купити за смішно низькою ціною, якщо ви зможете його знайти. C6 випускався протягом короткого періоду, але мав усе найкраще для своєї епохи. Насправді, C6 став першим автомобілем, який запропонував більше комфорту, ніж Mercedes-Benz S-Class.

П’яте місце дісталось японському гібридному хетчбеку Honda CRZ. Дводверна Honda вшанована нагородою як перший гібрид з механічною коробкою передач, хоча продуктивність спорткара залишала бажати кращого.

Під номером шість – один із найпотужніших хот-хетчів усіх часів із переднім приводом – Opel GTC OPC. Це справді екстремальна версія хетчбека німецького виробника. І досить гарна.

Наступним іде Porsche 911 997. Це перший у списку автомобіль з “важким” цінником. Пуристи кажуть, що це останній “чистий” Porsche, з атмосферним опозитним мотором, гідравлічним рульовим управлінням та усім найкращим від 911.

Фото: автомобілі зі списку майбутньої класики Френка Стівенсона / фірми-виробники

Френк також додає кілька “почесних згадувань”, серед яких Ford Focus RS першого покоління, Volkswagen Golf R32 четвертого покоління, Lotus Elise, BMW 7 Series в кузові E38 та Honda Type R EP3. Хоча інвестування в одну з цих моделей може виявитись гарною ідеєю довгостроково, найкращим сценарієм є той, у якому ви вже є власником одного з цих авто і все, що потрібно зробити, це зберігати машину та тримати у гарному стані протягом потрібного часу.