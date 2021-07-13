Общеизвестно, что машины – едва ли не худший объект инвестиций. В процессе эксплуатации они съедают кучу денег, а терять в цене начинают, только выехав из автосалона. Однако некоторые автомобили со временем становятся более ценными, как предметы искусства. И если в автомобили и можно инвестировать, то важно уметь предсказать, какие именно машины будут интересовать коллекционеров будущего.

Дизайнер культового суперкара McLaren 720S Фрэнк Стивенсон поделился мнением относительно, какие доступные сегодня автомобили со временем вырастут в цене.

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Машины для повседневной эксплуатации, безусловно, не могут рассматриваться как товар для инвестирования. Однако существует рынок классических и винтажных автомобилей, который может принести хорошую прибыль, если уметь на нем работать.

Любой человек, который имеет достаточно знаний и средств, достаточно большой гараж и немало времени, чтобы держать эти машины в хорошем состоянии, по крайней мере десять лет. Да, это совсем небыстрые деньги, но они также не требуют значительных усилий.

Всемирно известный дизайнер Фрэнк Стивенсон дает совет, на какие машины стоит обратить внимание тем, кто решил попробовать себя в торговле коллекционными авто.

Первым в прогнозе Стивенсона значится BMW Z4 Coupe образца 2006-2008 года. Второй автомобиль в списке – Honda S2000 образца 1999-2009 года. Японский родстер имеет превосходный вид, азартный драйв и производительный мотор – 2,0-литровый атмосферный двигатель VTEC довольно долго держал рекорд по соотношению мощности на литр.

Третий – Alfa Romeo Brera – один из красивейших автомобилей итальянской марки, которому не повезло появиться на свет во времена, когда производитель переживал тяжелый период. Дизайн потрясающий, но производительность никогда не соответствовала облику этой модели, поэтому продажи были мизерными.

Четвертая запись – это первый седан в списке, больше похожий на лимузин. Это Citroen C6, роскошный “президентский” автомобиль, который сейчас можно купить за смешно низкой цене, если вы сможете его найти. C6 выпускался в течение короткого периода, но имел все лучшее для своей эпохи. На самом деле, C6 стал первым автомобилем, который предложил больше комфорта, чем Mercedes-Benz S-Class.

Пятое место досталось японскому гибридному хэтчбеку Honda CRZ. Двустворчатый Honda отмечена наградой как первый гибрид с механической коробкой передач, хотя производительность спорткара оставляла желать лучшего.

Под номером шесть – один из самых мощных хот-хэтчей всех времен с передним приводом – Opel GTC OPC. Это действительно экстремальная версия хэтчбека немецкого производителя. И довольно красивая.

Следующим идет Porsche 911 997. Это первый в списке автомобиль с “тяжелым” ценником. Пуристы говорят, что это последний “чистый” Porsche с атмосферным оппозитным мотором, гидравлическим рулевым управлением и всем лучшим от 911.

Фото: автомобили из списка будущей классики Фрэнка Стивенсона / фирмы-производители

Фрэнк также добавляет несколько “почетных упоминаний”, среди которых Ford Focus RS первого поколения, Volkswagen Golf R32 четвертого поколения, Lotus Elise, BMW 7 Series в кузове E38 и Honda Type R EP3. Хотя инвестирование в одну из этих моделей может оказаться хорошей идеей в долгосрочной перспективе, лучшим сценарием является тот, в котором вы уже являетесь владельцем одного из этих автомобилей и все, что вам нужно сделать, это сохранить автомобиль в хорошем состоянии в нужное время.