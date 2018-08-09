В Україні залишився один виробник легкових автомобілів, так як ринок СНД і Росії ми втратили, а ринок ЄС для України закритий.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації Автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко. “Країни, в яких працює автопром, зазвичай мають свій серйозний ринок, або мають зовнішні ринки. Наприклад, Словаччина посідає перше місце в світі з виробництва автомобілів на душу населення.Це не тому, що словаки купують так багато автомобілів, а тому, що вони випускають різні марки машин. Зокрема, “КІА”, “Хюндай”, “Пежо” і “Фольксваген”, і продають їх по всьому світу. Для того, щоб автопром розвивався, потрібні зовнішні ринки, щоб поставляти автомобілі”, - сказав пан Назаренко.

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Він уточнив, що проектна рентабельність автозаводу починається як мінімум з випуску 180-200 тисяч автомобілів на рік. “В Україні з ринком 80 тисяч автомобілів, залишки автомобілів потрібно випускати на зовнішні ринки. Ринок СНД і Росії ми втратили, а ринок ЄС для України закритий”, - резюмував Олег Назаренко.

Нагадаємо, в 2018 році легкові автомобілі в Україні випускав тільки завод “Єврокар”, зібравши 3349 одиниць.