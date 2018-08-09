Блогер з Мелітополя ewgen1987 поділився зі своїми глядачами новим відео. Він став свідком вельми сумнівних дій з боку правоохоронців.

Повний огляд автомобіля на пр. Б. Хмельницького правоохоронці влаштували одному з місцевих жителів після того, як перевірили його документи і той дав згоду на проходження медичного огляду.

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До слова, документи були в порядку, а тест на алкоголь копи робити передумали. Але вирішили оглянути транспортний засіб з "пристрастю", мотивуючи такі дії тим, що побачили підозрілий рюкзак в салоні авто.

Однак, далі сталася кумедна ситуація. Коли в ситуацію втрутився блогер, попросивши уточнити в чому все-таки причина огляду, правоохоронці відповіли «На все добре» і різко поїхали з місця події.