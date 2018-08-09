Тепер повноцінними учасниками дорожнього руху є "особи, яка рухаються в кріслі колісному".

Відповідно до Закону України "Про осіб з інвалідністю" Кабінет Міністрів України вніс ряд змін до Правил дорожнього руху постановою від 11 липня 2018 р. № 553 . Головні зміни – відповідно до Закону термін "інвалід" замінений на "особа з інвалідністю". А "інвалідні коляски" тепер називають "крісла колісні".

Зокрема, визначення "крісло колісне" в Правилах дорожнього руху тепер звучить так: "спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для руху на дорозі осіб з інвалідністю або осіб, які відносяться до інших маломобільних груп населення. Крісло колісне має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном чи приводиться в рух мускульною силою людини”.

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Особа, яка рухається в кріслі колісному, стала повноцінним "учасником дорожнього руху" разом з велосипедистом та погоничем тварин.

В транспортних засобах пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки, дозволено не використовувати ці паси.

Нагадаємо, що буде, якщо не сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху.