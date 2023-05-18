Найближчим часом ціни на пальне можуть трохи знизитись. Зростання можливе з 1 липня поточного року через заплановане збільшення податків.

Найближчими тижнями вартість палива в Україні опуститься ще на 2-3 грн. Трейдери сформували запас пального, тож дефіциту не буде, повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Все гаразд, паливо є, на заправку з каністрами не поспішаємо, тому що ціна ще падатиме", – сказав Куюн. За його словами, оператори ринку зберігають свої запаси за кордоном.

За даними Консалтингової групи «А-95», з 1 липня після повернення податків на пальне до рівня лютого 2022 року, бензин здорожчає на 11,2 грн/л; ДП – на 7,7 грн/л; LPG – на 2,6 грн/л.