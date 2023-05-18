В ближайшее время цены на топливо могут немного снизиться. Рост возможен с 1 июля текущего года из-за запланированного увеличения налогов.

В ближайшие недели стоимость топлива в Украине опустится еще на 2-3 грн. Трейдеры сформировали запас горючего, так что дефицита не будет, сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"Все хорошо, топливо есть, на заправку с канистрами не спешим, потому что цена еще будет падать", – сказал Куюн. По его словам, операторы рынка хранят свои запасы за границей.

По данным Консалтинговой группы "А-95", с 1 июля по возвращении налогов на топливо до уровня февраля 2022 года, бензин подорожает на 11,2 грн/л; ГП – на 7,7 грн/л; LPG – на 2,6 грн/л.