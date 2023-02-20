На прошлой неделе цены на бензин просели в группе на 1 грн/л, а стоимость дизтоплива уменьшилась на 0,5 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Бензиновые партии в последний рабочий день на прошлой неделе в среднем по стране предлагались за 38,75 грн/л, а торговый коридор был в пределах 36,5-41,5 грн/л, за неделю этот диапазон просел на 0,5-1 грн. /л.

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Самые низкие цены на пятерку озвучивали в южном и западном регионах страны — 36-38 грн/л, дороже продавали А-95 в северном и центральном регионах — за 37,5-41,5 грн/л. Все больше предложений высокооктана в восточном регионе страны, здесь этот ресурс торгуется в среднем за 40-41 грн/л. Стоимость бензина А-92 за неделю снизилась на 0,25 грн/л до 38,75 грн/л, однако количество предложений ресурса остается незначительным.

Дизельное топливо в конце недели предлагалось в среднем за 41 грн/л, а торговля производилась в пределах 36,75-43 грн/л, что на 0,5-1 грн/л меньше по сравнению с предыдущей пятницей. На неделе ряд трейдеров пытались повысить цены на этот ресурс в группе, но эти попытки не смогли изменить тенденцию к снижению стоимости дизтоплива.

В южном регионе стоимость дизтоплива была самой низкой, в среднем 38,5 грн/л, а торговлю вели в диапазоне 36,75-41,5 грн/л (-0,5-1 грн/л до предыдущей пятницы). В западном регионе дизтопливо можно приобрести за 37,5-43 грн/л, при этом средняя цена спустилась на 0,25 грн/л, до 40,25 грн/л. В северных и центральных регионах ценники на ГП за неделю сбросили по 1 грн/л (39,5-44 грн/л), и в среднем дизтопливо в этих областях стоило 41,5 грн/л и 42 грн/л соответственно. За неделю стоимость дизтоплива в восточных регионах просела на 1 грн/л до 42 грн/л.

«На рынке продолжается снижение, на этот момент себестоимость новых поставок уже даже выше, чем уровень цен на внутреннем рынке страны. Хотя на этой неделе темпы понижения и замедлились, однако спрос в группе держится на том же уровне», — комментирует ситуацию оптовый трейдер.

«На этот момент мы не готовы торговать в группе, ресурс у нас есть, но мы приняли для себя решение подождать дальнейшего развития событий в оптовом сегменте. Пока сливаем горючее на хранение, где можем», — говорит еще один оператор оптового рынка.