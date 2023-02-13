За минулий тиждень бензин подешевшав майже на гривню у більшості мереж АЗС.

За минулий тиждень середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 0,71 грн/л і склала 47,96 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 57 коп./л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне – на 88 коп./л, до 51,65 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.

Найнижчі ціни наразі на станціях державної мережі «Укрнафти». Там усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 45,50 грн/л, А-95+ — до 47,50 грн/л, ДП — до 49,50 грн/л.

У мережі KLO «п'ятірка плюс» і ДП здешевшали на 1 грн/л, до 49,99 грн/л, стандартна «п'ятірка» – на 50 коп./л, до 48,49 грн/л. Такі мережі, як Shell і UPG знизили ціну всіх видів палива в середньому на 0,5-1 грн/л.

На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Пальне також здешевшало в мережах «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум».

Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 10 лютого 2023 р., грн/л: