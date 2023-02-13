За прошлую неделю бензин подешевел почти на гривну в большинстве сетей АЗС.

За прошлую неделю средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 0,71 грн/л и составила 47,96 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 57 коп./л - до 50,01 грн/л, а дизельное горючее – на 88 коп./л, до 51,65 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подешевели на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДТ — до 53,00 грн/л. AMIC снизила стоимость горючего также на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ГП — до 52,49 грн/л.

Самые низкие цены на станциях государственной сети «Укрнафты». Там все виды горючего подешевели на 1 грн/л: бензин А-95 – до 45,50 грн/л, А-95+ – до 47,50 грн/л, ГП – до 49,50 грн/л.

В сети KLO "пятерка плюс" и ДТ подешевели на 1 грн/л, до 49,99 грн/л, стандартная "пятерка" - на 50 коп./л, до 48,49 грн/л. Такие сети как Shell и UPG снизили цену всех видов топлива в среднем на 0,5-1 грн/л.

На 1 гривну также топливо подешевело и у региональных операторов. Среди них – Neftek, «Автотранс», BVS и другие. Горючее также подешевело в сетях «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST и «Кворум».

Напомним, в январе средние розничные цены на топливо на украинских АЗС уменьшились на 2,5-3,1 грн/л. Среди причин – сокращение потребления горючего и беспрецедентный уровень снабжения и запасов с начала войны.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 3 по 10 февраля 2023 г., грн/л: