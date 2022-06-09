Для українських автомобілістів з початком війни стало правилом гарного тону тримати завжди повним бак і мати одну або кілька повних каністр.

Попри скасування держрегулювання цін на пальне, щоб заправити автомобіль, українцям необхідно відстояти чималу чергу, а перед тим — знайти заправку, де бензин є.

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Ліквідація дефіциту пального відбувається повільно через ажіожат серед населення, впевнений, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Багато людей просто стоять у тих чергах, щоб залити 10 літрів у повний бак, у них немає критичної потреби в тому пальному, а є якийсь страх… З повним баком, мабуть, спиться якось уночі легше”, — вважає експерт.

"Коли складаємо прогнозний баланс, все одно не розраховуємо на такий ажіотаж. Якщо підсумувати все, що постачають у Київ, це не дуже відрізняється від довоєнного рівня. Тобто пального везуть багато, але таке враження, що воно йде в суху землю… Ми бачимо цей приватний транспорт, і кожна машина з каністрою. І саме тому не вдається так швидко ліквідувати дефіцит”, — впевнений Куюн.