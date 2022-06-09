Для украинских автомобилистов с началом войны стало правилом хорошего тона держать всегда полный бак и иметь одну или несколько полных канистр.

Несмотря на отмену госрегулирования цен на горючее, чтобы заправить автомобиль, украинцам необходимо отстоять немалую очередь, а перед этим найти заправку, где бензин есть.

Читайте также Как слить горючее из бака автомобиля

Ликвидация дефицита горючего происходит медленно из-за ажиотажа среди населения, уверен директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Многие люди просто стоят в тех очередях, чтобы залить 10 литров в полный бак, у них нет критической потребности в том горючем, а есть какой-то страх... С полным баком, видимо, спится как-то ночью легче", – считает эксперт.

"Когда составляем прогнозный баланс, все равно не рассчитываем на такой ажиотаж. Если подытожить все, что поставляют в Киев, это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю… Мы видим этот частный транспорт, и каждая машина с канистрой, и поэтому не удается так быстро ликвидировать дефицит», – уверен Куюн.