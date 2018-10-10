Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, як формується ціна на паливо і від чого вона залежить. За його прогнозами, вартість палива на українських заправках може сягнути 40 гривень за літр.

За словами експерта, вартість палива сильно залежить від світових цін на нафту. Вони стрімко ростуть, тому бензин дорожчає. Другий фактор, – курс національної валюти. Адже податки на нафтопродукти в Україні чомусь обчислюються в євро, а не в гривні. Ця ситуація робить ціни на паливо дуже чутливими до курсових коливань.

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За прогнозом пана Куюна, якщо світові ціни на нафту будуть вище 100 доларів за барель, ціна бензину в Україні сягне 40 гривень за літр.