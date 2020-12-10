Звістка надійшла з Тайваню, де Apple закуповує мікрочіпи для своєї електроніки.

Протягом довгого часу про Apple Car не було жодної інформації і було схоже, що проект згорнули. Однак нещодавно стало відомо, що на автомобільний проект призначено нове керівництво, а зараз тайваньський портал DigiTimes поділився інформацією, яка підтверджує, що робота над проектом “яблучного електрокара” триває і вже видно край.

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Повідомляється, що Apple розпочала етап перемовин з постачальниками автомобільної електроніки, серед яких є й давній партнер фірми – компанія TSMC з Тайваню, котра випускає напівпровідникові мікрочіпи.

DigiTimes заявляє, що мова йде не про безпілотний електрокар, як вважалост раніше, а про більш традиціний, з системою напівавтономного управління, як у Tesla. Крім цього, згадується співпраця з ST Microelectronics для подальшої розробки перетворення нітриду галію (GaN), який буде використовуватися в гібридних зарядний пристрій.

Також DigiTimes наводить інформацію про те, що Apple працює над проектом заводу в США і вже має виробничий план з попередніми технічними характеристиками фабрики.

DigiTimes вказує, що дебют електрокара Apple відбудеться у 2024-2025 році, що збігається з попередніми прогнозами аналітиків.