Дочірню компанію Uber ATG викупить за 4 мільярди доларів фірма Aurora.

Uber Advanced Technologies Group (ATG) – підрозділ компанії Uber Technologies, перейде до нового власника – компанії Aurora. При цьому Uber стане інвестором ATG.

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За даними джерел, ознайомлених з цією угодою, сума угоди склала 4 мільярди доларів. Це значне падіння оцінки ATG, оскільки, за оцінкою минулого року, вартість компанії становила 7,25 мільярда доларів.

Після оголошеного в понеділок продажу, Uber також інвестує в “Аврору” 400 мільйонів доларів, котра з придбанням оцінюється в 10 мільярдів доларів. За минулорічною оцінкою, вартість самої компанії Aurora становила понад 3 мільярди доларів. Uber матиме близько 26% частки власності в Aurora.

Aurora, яка працює над розробкою самохідних вантажних автомобілів, легкових автомобілів та транспортних засобів, співпрацюватиме з Uber, щоб випустити самохідні транспортні засоби у свою мережу пасажирських перевезень та доставки їжі. Uber також працює над створенням своєї вантажної логістичної платформи, але в даний час не експлуатує власні вантажівки.

Продаж прискорить мету Uber досягти прибутковості до кінця 2021 року, заявила в інтерв'ю агентству Reuters головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі, котра також займе місце у правлінні компанії Aurora.