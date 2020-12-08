Дочернюю компанию Uber ATG выкупит за 4 миллиарда долларов фирма Aurora.

Uber Advanced Technologies Group (ATG) – подразделение компании Uber Technologies, перейдет к новому владельцу – компании Aurora. При этом Uber станет инвестором ATG.

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По данным источников, знакомых с этим соглашением, сумма сделки составила 4 миллиарда долларов. Это значительное падение оценки ATG, поскольку, по оценке прошлого года, стоимость компании составляла 7,25 миллиарда долларов.

После объявленной в понедельник продажи, Uber также инвестирует в "Аврору" 400 миллионов долларов, которая с приобретением оценивается в 10 миллиардов долларов. По прошлогодней оценке, стоимость самой компании Aurora составила более 3 миллиардов долларов. Uber будет иметь около 26% доли собственности в Aurora.

Aurora, которая работает над разработкой самоходных грузовых автомобилей, легковых автомобилей и транспортных средств, будет сотрудничать с Uber, чтобы выпустить самоходные транспортные средства в свою сеть пассажирских перевозок и доставки еды. Uber также работает над созданием своей грузовой логистической платформы, но в данный момент не эксплуатирует собственные грузовики.

Продажа ускорит цель Uber достичь прибыльности до конца 2021 года, заявила в интервью агентству Reuters главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи, которая также займет место в правлении компании Aurora.