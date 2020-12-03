Вже й претендент на покупку знайшовся.

Останнім часом Uber ампутує частини свого бізнесу, які витягують найбільше грошей і, згідно зі звітом Axios, наступним на черзі є підрозділ повітряного транспорту Uber Elevate.

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Повідомляється, що Uber вже веде переговори щодо продажу. Потенційним покупцем називають компанію Joby Aviation – стартап, що займається розробкою електричного повітряного транспорту. За данними Axios, про угоду буде оголошено до кінця цього місяця.

Joby створює транспорт типу VTOL з вертикальним зльотом та посадкою. Такий транспорт ще не скоро стане звичним, але фірма зібрала 700 мільйонів доларів інвестицій від таких компаній, як Intel, Toyota та JetBlue. Компанія також має тісні зв'язки з Uber, оскільки вони співпрацюють у проекті Uber Elevate з 2019 року.

Наразі Joby має прототип п’ятимісного (включаючи пілота) літального апарата з шістьма гвинтами. Розробники заявляють для нього швидкість у 320 км/год і здатність пролетіти до 240 кілометрів на повному заряді батарей.

В Uber Elevate зараз працює 80 співробітників і сьогодні під цим брендом існує вертолітний сервіс “таксі” в Нью-Йорку. Послуга Uber Copter доступна для місцевих жителів у додатку Uber і коштує від 200 до 225 доларів на людину за поїздку, повідомляє The Verge. На період пандемії сервіс був призупинений.