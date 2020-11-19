Майже три десятка комерційних брендів створили альянс під назвою ZETA, головним завданням якого є стимуляція повного переходу людства на електрокари.
ZETA – Zero Emission Transportation Association – це Асоціація транспорту з нульовими викидами. Основною метою нової асоціації стане просування повної відмови від ДВЗ-автомобілів у всіх сегментах (легкові, вантажні, комерційні) і перехід на екологічно чисті електромобілі в США вже до 2030 року.
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До складу організації увійшли компанії, що мають відношення до виробництва автомобілів і компонентів для них, а також зарядної інфраструктури.
Представники організації домовились лобіювати прийняття необхідних законів, норм і пільг на федеральному рівні США, аби прискорити розвиток існуючих виробників електромобілів і посприяти створенню нових, а також стимулювати покупців автомобілів активніше переходити на електричні аналоги. У ZETA вказують п'ять ключових принципів, які допоможуть досягти мети:
- Стимулювання покупки електромобілів за рахунок знижок і пільг, а також компенсацій за відмову від існуючих ДВЗ-автомобілів;
- Зміна стандартів і норм шкідливих викидів для більш швидкого переходу до електромобілів;
- Інвестиції в зарядну інфраструктуру;
- Активне створення виробничих потужностей по виробництву електромобілів і компонентів (батарей) на території США;
- Федеральна підтримка і інвестиції в місцеві компанії, які займаються електричними автомобілями.
В альянсі переконані, що реалізація цього комплексу заходів дозволить створити нові робочі місця, краще задовольняти потреби покупців автомобілів, поліпшить якість повітря і здоров'я нації, а також знизить рівень шкідливих викидів.
Повний перелік компаній-засновників організації ZETA (за абеткою):
- ABB
- Albemarle Corporation
- Arrival
- ChargePoint
- ConEdison
- Copper Development Association, Inc.
- Duke Energy
- Edison International
- Enel X
- EVBox
- EVgo
- Ioneer
- Li-Cycle
- Lordstown Motors
- Lucid Motors
- Piedmont Lithium
- PG & E Corporation
- Proterra
- Redwood Materials
- Rivian
- Siemens
- Southern Company
- SRP
- Tesla
- Vistra
- Volta
- Uber
- WAVE