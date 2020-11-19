Майже три десятка комерційних брендів створили альянс під назвою ZETA, головним завданням якого є стимуляція повного переходу людства на електрокари.

ZETA – Zero Emission Transportation Association – це Асоціація транспорту з нульовими викидами. Основною метою нової асоціації стане просування повної відмови від ДВЗ-автомобілів у всіх сегментах (легкові, вантажні, комерційні) і перехід на екологічно чисті електромобілі в США вже до 2030 року.

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До складу організації увійшли компанії, що мають відношення до виробництва автомобілів і компонентів для них, а також зарядної інфраструктури.

Представники організації домовились лобіювати прийняття необхідних законів, норм і пільг на федеральному рівні США, аби прискорити розвиток існуючих виробників електромобілів і посприяти створенню нових, а також стимулювати покупців автомобілів активніше переходити на електричні аналоги. У ZETA вказують п'ять ключових принципів, які допоможуть досягти мети:

Стимулювання покупки електромобілів за рахунок знижок і пільг, а також компенсацій за відмову від існуючих ДВЗ-автомобілів;

Зміна стандартів і норм шкідливих викидів для більш швидкого переходу до електромобілів;

Інвестиції в зарядну інфраструктуру;

Активне створення виробничих потужностей по виробництву електромобілів і компонентів (батарей) на території США;

Федеральна підтримка і інвестиції в місцеві компанії, які займаються електричними автомобілями.

В альянсі переконані, що реалізація цього комплексу заходів дозволить створити нові робочі місця, краще задовольняти потреби покупців автомобілів, поліпшить якість повітря і здоров'я нації, а також знизить рівень шкідливих викидів.



Повний перелік компаній-засновників організації ZETA (за абеткою):