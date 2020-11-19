Почти три десятка коммерческих брендов создали альянс под названием ZETA, главной задачей которого является стимуляция полного перехода человечества на электрокары.
ZETA – Zero Emission Transportation Association – это Ассоциация транспорта с нулевыми выбросами. Основной целью новой ассоциации станет продвижение полного отказа от ДВС-автомобилей во всех сегментах (легковые, грузовые, коммерческие) и переход на экологически чистые электромобили в США уже к 2030 году.
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В состав организации вошли компании, имеющие отношение к производству автомобилей и компонентов для них, а также зарядной инфраструктуры.
Представители организации договорились лоббировать принятие необходимых законов, норм и льгот на федеральном уровне США, чтобы ускорить развитие существующих производителей электромобилей и способствовать созданию новых, а также стимулировать покупателей автомобилей активнее переходить на электрические аналоги. В ZETA указывают пять ключевых принципов, которые помогут достичь цели:
- Стимулирования покупки электромобилей за счет скидок и льгот, а также компенсаций за отказ от существующих ДВС-автомобилей;
- Изменение стандартов и норм вредных выбросов для более быстрого перехода к электромобилям;
- Инвестиции в зарядную инфраструктуру;
- Активное создание производственных мощностей по производству электромобилей и компонентов (батарей) на территории США;
- Федеральная поддержка и инвестиции в местные компании, которые занимаются электрическими автомобилями.
В альянсе убеждены, что реализация этого комплекса мер позволит создать новые рабочие места, будет лучше удовлетворять потребности покупателей автомобилей, улучшит качество воздуха и здоровье нации, а также снизит уровень вредных выбросов.
Полный перечень компаний-основателей организации ZETA (по алфавиту):
- ABB
- Albemarle Corporation
- Arrival
- ChargePoint
- ConEdison
- Copper Development Association, Inc.
- Duke Energy
- Edison International
- Enel X
- EVBox
- EVgo
- Ioneer
- Li-Cycle
- Lordstown Motors
- Lucid Motors
- Piedmont Lithium
- PG & E Corporation
- Proterra
- Redwood Materials
- Rivian
- Siemens
- Southern Company
- SRP
- Tesla
- Vistra
- Volta
- Uber
- WAVE