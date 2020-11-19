Почти три десятка коммерческих брендов создали альянс под названием ZETA, главной задачей которого является стимуляция полного перехода человечества на электрокары.

ZETA – Zero Emission Transportation Association – это Ассоциация транспорта с нулевыми выбросами. Основной целью новой ассоциации станет продвижение полного отказа от ДВС-автомобилей во всех сегментах (легковые, грузовые, коммерческие) и переход на экологически чистые электромобили в США уже к 2030 году.

Также интересно: Британия запретит продажу неэлектрических автомобилей с 2030 года

В состав организации вошли компании, имеющие отношение к производству автомобилей и компонентов для них, а также зарядной инфраструктуры.

Представители организации договорились лоббировать принятие необходимых законов, норм и льгот на федеральном уровне США, чтобы ускорить развитие существующих производителей электромобилей и способствовать созданию новых, а также стимулировать покупателей автомобилей активнее переходить на электрические аналоги. В ZETA указывают пять ключевых принципов, которые помогут достичь цели:

Стимулирования покупки электромобилей за счет скидок и льгот, а также компенсаций за отказ от существующих ДВС-автомобилей;

Изменение стандартов и норм вредных выбросов для более быстрого перехода к электромобилям;

Инвестиции в зарядную инфраструктуру;

Активное создание производственных мощностей по производству электромобилей и компонентов (батарей) на территории США;

Федеральная поддержка и инвестиции в местные компании, которые занимаются электрическими автомобилями.

В альянсе убеждены, что реализация этого комплекса мер позволит создать новые рабочие места, будет лучше удовлетворять потребности покупателей автомобилей, улучшит качество воздуха и здоровье нации, а также снизит уровень вредных выбросов.

Полный перечень компаний-основателей организации ZETA (по алфавиту):