Кросовер Nexo – це водневий електрокар, але навіть його однокласникам раніше не вдавалось показати подібні результати.

Бертран Піккар встановив світовий рекорд з дальності пробігу на одному баку для водневих електромобілів. Причому, після пройдених 778 кілометрів, залишковий запас ходу Hyundai Nexo склав ще 49 кілометрів.

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25 листопада Піккар виїхав з водневої заправної станції FaHyence у французькому місті Сарґемін, а фінішував наступного дня біля Музею авіації і космонавтики в паризькому передмісті Ле-Бурже.

“Своїм рекордом я прагнув довести, що чисті технології в авто – це вже не експерименти. Починається нова ера високої продуктивності з думкою про захист довкілля”, – прокоментував Піккар.

За час подорожі до Піккара приєдналося кілька знаменитостей. На пасажирському сидінні Nexо встигли посидіти принц Монако Альберт II, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, великий герцог Люксембургу Анрі та президент групи з дослідження перспектив використання водню Мішель Делпон.

Фото: Hyundai Nexo – новий рекордсмен з дальнобійності серед серійних електрокарів / Hyundai

Тяговий електромотор Hyundai Nexo розвиває 163 кінських сили і 394 Нм крутного моменту. У балонах зберігається 6,35 кілограма водню. Джерелом струму служать і паливні елементи, і тягова батарея.

Оскільки Nexo не виділяє ніяких шкідливих речовин, то за час пробігу вдалося заощадити 111,2 кілограма вуглекислого газу. Стільки в середньому викидає автомобіль такого ж класу зі звичайним ДВЗ.

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