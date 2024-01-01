Електромобіль вперше потрапив у трійку лідерів українського авторинку

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримав електромобіль Honda M-NV.

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До ТОП-10 нових легковиків жовтня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли: