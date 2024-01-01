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Електромобіль вперше потрапив у трійку лідерів українського авторинку

Лідер ринку завдячує своїй позиції державним закупівлям автомобілів для силових структур. А ось електромобіль від Honda у лідерській трійці вперше.
Електромобіль вперше потрапив у трійку лідерів українського авторинку

ФОТО: УкрАвтопром|

Honda M-NV китайського походження попала у лідерську трійку з продажів

Євген Гудущан
logo4 листопада, 12:01
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За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримав електромобіль Honda M-NV.

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До ТОП-10 нових легковиків жовтня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. Renault Duster - 749 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 269 од.;
  3. Honda M-NV - 188 од.;
  4. Volkswagen Touareg - 162 од.;
  5. Peugeot Landtrek - 150 од.;
  6. Hyundai Tucson - 127 од.;
  7. Suzuki SX4 - 122 од.;
  8. Skoda Octavia - 110 од.;
  9. Mazda CX5 - 108 од.;
  10. Kia Sportage - 103 од.
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