Сервісні центри МВС відновили роботу попереднього запису в електронну чергу.

Тепер можна легше спланувати візит до державної установи.

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Запис здійснюється через функціонал на сайті “Запис в електронну чергу” “Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур”, - стверджують у Головному сервісному центрі МВС.

Запис на складання практичного іспиту з водіння можливий через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги.