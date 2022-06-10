Сервисные центры МВД возобновили работу предварительной записи в электронную очередь.

Теперь можно легче спланировать визит в государственное учреждение.

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Запись осуществляется через функционал на сайте "Запись в электронную очередь” “сервис не работал с начала войны из-за постоянных кибератак сайтов государственных структур”, – утверждают в Главном сервисном центре МВД.

Запись на сдачу практического экзамена по вождению возможна через терминал электронной очереди, установленный в помещении сервисного центра МВД. В его отсутствие – в порядке живой очереди.