Короткий відеоролик від випадкового свідка показує вантажівку Tesla Semi, що мчить вулицею десь у США. І мчить швидко.

Ми всі знаємо, що електродвигуни мають потужний крутний момент і здатні прискорюватись з місця дуже швидко. Ми також знаємо, що Tesla розробляє електричну вантажівку. Тепер можемо на власні очі пересвідчитись у обох цих речах, завдяки коротенькому відео.

На дорозі, де було знято це відео, є обмеження швидкості руху у 40 кілометрів на годину. Вантажівка без причепу настільки швидко досягає дозволеного ліміту, що ледь розігнавшись водій змушений різко тиснути на гальма. При цьому, під час прискорення, колеса вантажівки зриваються у пробуксовку, злегка підкидаючи задню частину автомобіля над асфальтом. Після проїзду автівки на асфальті лишаються сліди шин, як від доброго гоночного боліда чи дрегового масл-кара.

Окрім того, кількасекундне відео дає змогу роздивитись задні фари електричної вантажівки. Здається, Тесла відмовиться від дешевих червоних прямокутників, як у звичайних фур, на користь суцільного ліхтаря на усю ширину машини. Але чи буде втілено це рішення у серійному автомобілі – невідомо, допоки Ілон Маск не презентує Tesla Semi офіційно.

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