В ЄС попит на електромобілі знову перевищив попит на дизельні авто.

За даними АСЕА, вересневі реєстрації нових автомобілів в ЄС зросли на 9,2% відносно минулого року, досягнувши 861 062 од., повідомляє Укравтопром.

Читайте також: На ринку автомобілів ЄС акумуляторні авто вперше обійшли дизельні

Це третій випадок в цьому році, коли попит на електромобілі (BEV) в ЄС перевищив попит на дизельні авто.

Реєстрації акумуляторних електромобілів зросли на 14,3%, досягнувши 127 149 од. та охопивши майже 15% ринку. Гібриди (PHEV і HEV) утримують другу позицію, з часткою ринку 35,5%. У вересні 2023 року їх було зареєстровано 305 926 од.

Незважаючи на те, що бензинові автомобілі залишаються основним вибором європейських покупців, їхня частка ринку впала з 35,3% у вересні 2022 року до 34,1% цього року (293 884 од.).

Ринок дизельних автомобілів ЄС продовжує падати. Попит на них, у порівнянні з вереснем минулого року, зменшився на 12,5% - до 109 680 од. Отже, ринкова частка дизельних авто зменшилась з 15,9% до 12,7%.

У перші три квартали 2023 року автомобільний ринок ЄС суттєво зріс (+16,9%), склавши 7 940 749 нових легкових авто.

За винятком Угорщини (-3,2%), усі ринки регіону зафіксували зростання протягом цих дев’яти місяців, у тому числі чотири найбільші: Італія (+20,5%), Іспанія (+18,5%), Франція (+15,9%) і Німеччина (+14,5%).