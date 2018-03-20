Автомобіль створено спеціально для участі у змаганнях зі швидкісного підйому на гору, з серійними електрокарами VW він має мало спільного.

У електричному сімействі Volkswagen I.D. з'явився спортивний прототип, що прийматиме участь у змаганнях Pikes Peak.

24 червня у штаті Колорадо, США, пройдуть легендарні змагання зі швидкісного підйому на гору – Пайкс-Пік (Pikes Peak International Hill Climb). У 1916 році це були просто любительскі перегони у горах, сьогодні ж “Гонка в хмарах” є престижним міжнародним змаганням. Німецький концерн підготував для участі у РР спеціальний спорткар, його розробку вели два підрозділи: Volkswagen R і Volkswagen Motorsport.



Фото: Volkswagen I.D. R Pikes Peak / Volkswagen

Наразі про I.D. R Pikes Peak відомо небагато: платформа MEB, електрична силова установка і повний привід. Електричний спорткар націлений побити світовий рекорд Пайкс-Піка для електрокарів. У 2016-му році його встановив новозеландський гонщик Різ Міллєн на латвійській машині eO PP100 (1600 к.с.). Пілот подолав підйом довжиною 19,99 ка за 8 хвилин і 57,118 секунди. За кермом I.D. R Pikes Peak буде французький гонщик Ромен Дюма, котрий багаторазово виступав на чемпіонатах за Porsche і Audi.

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