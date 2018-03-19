Безпілотний Volvo XC90, що працював на Uber, не помітив людину на пішохідному переході.

Безпілотний прототип на базі кросовера Volvo XC90, створений шведською компанією разом з Uber два роки тому, не розпізнав людину, що перетинала дорогу по пішохідному переходу та збив її. Трагічний інцидент трапився 18 березня у місті Темпе, штат Аризона, близько десятої години вечора за місцевим часом.

Автомобіль рухався зі швидкістю понад 60 км/год, коли збив 49-річну Елейн Герцберг. Згодом жінка померла від отриманих травм у лікарні. Елейн мала велосипед, та пересікаючи дорогу вона вела його у руках.

У момент аварії безпілотник рухався по дорозі в автономному режимі, але у салоні був присутній представник Uber – Рафаель Васкес знаходився за кермом автомобіля та мав узяти на себе управління у екстренному випадку. Але коли такий випадок настав, він цього не зробив. Чому, поки невідомо.



Фото: Volvo XC90 Uber / Volvo

За фактом ДТП розпочато багатостороннє розслідування, ініційоване в тому числі Національною радою США з безпеки на транспорті. Компанія Uber до з'ясуванні причин трагедії призупинила випробування всіх безпілотників, які проходили в Темпе, Піттсбурзі, Сан-Франциско і Торонто.

Загибла жінка стала першою офіційною жертвою безпілотного автомобіля. У 2016 році великий резонанс отримало смертельне ДТП за участю електромобіля Tesla Model S, що рухався в режимі автопілота і потрапив під фуру. У легковику тоді загинув власник Тесли – Джошуа Браун, що сидів за кермом. Однак формально Теслу все ж не можна вважати безпілотником: фірма-виробник не дозволяє власникам кидати кермо і вимагає стежити за ситуацією на дорозі. Відомі й інші неприємні епізоди за участю електромобілів Tesla з активованим “автопілотом”.

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