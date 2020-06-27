В той час, коли криза серйозно зачепила автомобільний ринок, деякі виробники мають додаткові бізнеси, не пов'язані з авто, які допомагають добряче заробити. Так, Bentley з 2013 року випускає елітні меблі і продає дивани за ціною малолітражок.

Ціни на меблі – приголомшливі. Детальніше про це – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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У новій колекції пропонують:

софу – майже за 15 тисяч доларів;

м'яке крісло – понад 9 тисяч;

стілець – майже 4,5 тисячі;

ліжко – майже 12 тисяч доларів.

Увесь набір, не враховуючи податки, може вилитися у понад 40 тисяч доларів. За ці гроші можна придбати нову Toyota Land Cruiser Prado або BMW 3-ї серії.



Toyota Land Cruiser Prado / Фото toyota-land-cruiser-prado.infocar



BMW / Фото: txautonet.com

У Bentley наголосили, що за такі гроші клієнт може обрати будь-який матеріал декору для меблів на власний смак. І хоча, за словами автовиробника, відділи декору автомобілів та створення меблів працюють доволі тісно, розташовані вони у різних країнах.

Адже самі меблі випускають не у Великій Британії на Батьківщині Бентлі, а в Італії, яка славиться своїми майстрами з виробництва меблів, котрим вдалося поєднати сучасні технології виробництва з традиційними методами.



Меблі Bentley / Фото скриншот з відео



Ліжко компанії Bentley / Фото autonews.autoua

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