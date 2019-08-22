Головні порушення правил дорожнього руху на цій локації – стоянка під шляхопроводом, на зупинках громадського транспорту та в зоні дії заборонних знаків.

Інспекція з паркування Києва працює не лише в центрі міста, але й у інших районах, де скупчення неправильно запаркованих автомобілів заважає руху інших транспортних засобів. Зокрема, 22 серпня проводиться масове звільнення від такого транспорту поблизу станції метро "Лівобережна".

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Працівників Інспекції привели на цю локацію численні запити громадян – вони інформують про залишені автомобілі прямо на зупинках громадського транспорту, пішоходних переходах та під естакадами.

Інспекція з паркування буде реагувати на звернення громадян, написані у приватні повідомлення на офіційній сторінці Інспекції у Facebook, щодо вулиць, на яких існують масові порушення паркування.

Нагадаємо, що з 22 серпня на "євробляхах" краще не виїжджати на дороги.