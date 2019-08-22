Главные нарушения правил дорожного движения на этой локации – стоянка под путепроводом, на остановках общественного транспорта и в зоне действия запрещающих знаков.

Инспекция по парковке Киева работает не только в центре города, но и в других районах, где скопления неправильно запаркованных автомобилей мешает движению других транспортных средств. В частности, 22 августа проводится массовое освобождение от такого транспорта вблизи станции метро "Левобережная".

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Работников Инспекции привели на эту локацию многочисленные запросы граждан – они информируют об оставленных автомобилях прямо на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и под эстакадами.

Инспекция по парковке будет реагировать на обращения граждан, написанных в личных сообщениях на официальной странице Инспекции в Facebook, относительно улиц, на которых существуют массовые нарушения парковки.

Напомним, что с 22 августа на "евробляхах" лучше не выезжать на дороги.