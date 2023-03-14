Для цивільних осіб автомобіль є засобом порятунку під час ведення бойових дій. Депутати нарешті збагнули, що евакуювати автомобілі в той час, коли існує загроза життю та здоров’ю громадян – погана практика.

Депутати Верховної Ради пропонують заборонити евакуацію транспортних засобів інспекторами з паркування під час війни. Про це пише РБК-Україна з посиланням на законопроект №9092.

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У пояснювальній записці зазначається, що у період повномасштабної війни кількість випадків евакуації транспортних засобів зросла. При цьому часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав.

Депутати додають, що під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати автомобілі для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки. У такому разі неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху.

До того ж, під час воєнного або надзвичайного стану може виникнути необхідність у негайній та швидкій евакуації. Проте, це не можливо оперативно здійснити, якщо транспортний засіб тимчасово затриманий інспекторами з паркування та перебуває на зберіганні на спеціальному майданчику чи стоянці.

Тож до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується додати таку примітку: тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування не застосовується в місцевостях, у яких запроваджено правовий режим воєнного стану або правовий режим надзвичайного стану.