Евакуація припаркованих з порушенням автомобілів у багатьох випадках незаконна. Однак далеко не всі водії готові відстоювати свої права у суді. Наразі існує кілька прецедентів.

Інспектор з паркування Київської міської ради під час обходу території міста виявив автомобіль, який, на його думку, був припаркований з порушенням Правил. У зв’язку з цим інспектор виписав постанову на штраф в сумі 510 грн на підставі ч.З ст.122 КУпАП.

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Цього інспектору здалося недостатньо. Тому окрім штрафу він вирішив ще й евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. Відповідно він викликав спеціальну техніку, яка евакуювала автомобіль на спеціальний майданчик.

Повернувшись, водій виявив що автомобіля на місці зупинки немає. Для отримання назад автомобіля водієві прийшлося витратити свій час та кошти. Зокрема лише за повернення тимчасово затриманого транспортного засобу зі штрафмайданчика водієві довелося оплатити витрати по транспортуванню та зберіганню автомобіля у розмірі 1616 грн.

Водій вкрай обурився такими наслідками та подав позов до суду. Позов обґрунтував тим, що притягнення його до адміністративної відповідальності є незаконним, а тому йому підлягають відшкодуванню всі завдані такими діями збитки.

У позові водій просив скасувати постанову про накладення штрафу і стягнути всі понесені ним надалі моральні та матеріальні збитки.

За результатами розгляду справи суд скасував постанову інспектора з паркування про притягнення водія до адміністративної відповідальності (Справа №761/26944/20).

При цьому, суд зобов’язав Департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради відшкодувати водієві заподіяні матеріальні збитки, понесені внаслідок протиправної евакуації та зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику у розмірі 1616 грн. Також присудив стягнути 6500 грн витрат на правничу допомогу та 2102 грн судового збору.

Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає. Загальна сума склала 10 218 грн.