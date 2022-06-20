Эвакуация припаркованных с нарушением автомобилей во многих случаях незаконна. Однако далеко не все водители готовы отстаивать свои права в суде. Но есть прецеденты.

Инспектор по парковке Киевского городского совета во время обхода территории обнаружил автомобиль, который, по его мнению, был припаркован с нарушением Правил. В связи с этим инспектор выписал постановление на штраф в сумме 510 грн на основании ч.3 ст.122 КУоАП.

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Этого инспектору показалось недостаточно. Поэтому кроме штрафа он решил еще и эвакуировать автомобиль на штрафплощадку. Соответственно он вызвал специальную технику, которая эвакуировала автомобиль на специальную площадку.

Вернувшись, водитель обнаружил, что автомобиля на месте остановки нет. Для получения автомобиля обратно водителю пришлось потратить свое время и средства. В частности только за возвращение временно задержанного транспортного средства со штрафплощадки водителю пришлось оплатить расходы по транспортировке и хранению автомобиля в размере 1 616 грн.

Водитель крайне возмутился такими последствиями и подал иск в суд. Иск обосновал тем, что привлечение его к административной ответственности является незаконным, а потому ему подлежат возмещению все причиненные такими действиями убытки.

В иске водитель просил отменить постановление о наложении штрафа и взыскать все понесенные им в дальнейшем моральные и материальные убытки.

По результатам рассмотрения дела суд отменил постановление инспектора по парковке о привлечении водителя к административной ответственности (Дело № 761/26944/20).

При этом, суд обязал Департамент транспортной инфраструктуры Киевского городского совета возместить водителю причиненные материальные убытки, понесенные в результате противоправной эвакуации и хранения транспортного средства на специальной площадке в размере 1 616 грн. Также присудил взыскать 6 500 грн расходов на юридическую помощь и 2 102 грн судебного сбора.

Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Общая сумма составила 10 218 грн.