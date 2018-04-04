Сьогодні відбудеться черговий раунд переговорів між спільнотою автомобілістів, які експлуатують автомобілі на європейській реєстрації, та представниками комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

На минулій зустрічі представники профільного комітету озвучили основні тези, що стосуються легалізації автомобілів на іноземній реєстрації. За основу для розробки був прийнятий так званий “молдавський сценарій”. Його суть полягає в податковій знижці на акциз розміром 70%, обмеженому періоді, протягом якого можна легалізувати автомобіль, і подальшому перекритті будь-яких схем ввезення і експлуатації автомобілів на іноземній реєстрації.

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Активісти спільноти, втім, як і народні депутати, вважають, що такий сценарій ставить в нерівні умови тих, хто вже ввіз автомобілі на іноземній реєстрації, з іншими громадянами країни. Тому є пропозиція поширити пільгові умови не тільки на акциз, але і на інші обов'язкові платежі (акциз, ПДВ, мито). Таким чином вартість українських номерів і техпаспорта повинна скласти приблизно 500 євро.

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Для того, щоб всі громадяни були в рівних умовах, активісти пропонують встановити знижки розміром 70% на всі митні платежі до 2020 року. Таким чином, ті громадяни, які не встигли ввезти для себе автомобіль на європейській реєстрації, матимуть можливість це зробити не вдаючись до всіляких “лазівок” в законодавстві.