На вторинному авторинку "євробляхи" вже займають 19% від усіх угод, і їх популярність зростає з кожним днем.

Поки Верховна Рада на канікулах, а законопроект про нові правила розмитнення чекає наступного читання, автомобілі з європейської реєстрацією набирають все більшу популярність. Можна сміливо констатувати, що торгівля автомобілями на єврономерах вийшла на новий рівень.

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Пропозиції щодо "євроблях" вивели в окремі розділи найбільші українські класіфайди і маркетплейси. Користувачам ресурсів зручніше здійснювати пошук авто, виключаючи з результатів автомобілі з українською реєстрацією.

Підібрати авто на єврономерах можна за ціною від кількох сотень доларів, але більшість угод відбувається в діапазоні $1,5-2 тис. Багато пропозицій преміальних автомобілів, ціна яких значно нижча за їх аналоги на українських номерах.

Рейтинг найбільш продаваних авто на єврономерах за період червень-серпень 2018 р

Як бачимо, сформувався чіткий пул лідерів, на які припадає левова частка всіх продажів "євроблях". Притому, ця розстановка сил стабільно трималася всі літні місяці. А от обсяги продажів таких авто мали чітку сезонність і залежали від новин з Києва.

Практично синхронно із заявами Кабміну про прийдешні репресивні заходи, збут "євроблях" згасав, а після публічної обіцянки прем'єр-міністра Гройсмана "не кошмарити" власників таких авто до законодавчого врегулювання питання – динаміка продажу зростала.

Які ж авто з "еврономерами" взагалі продавалися влітку в Україні – можна подивитися в таблиці.

Нагадаємо, що перед відходом на канікули Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроекти № 8487 и №8488, які значно знижують митні ставки і роблять можливою реєстрацію старих автомобілів будь-якого віку. Перед цим президент Петро Порошенко ухвалив зниження ставок розмитнення автомобілів.