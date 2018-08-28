Тепер кожен користувач мережі Інтернет може дізнатись про кількість зареєстрованих автомобілів в Україні, в кожній області, типи їх двигунів, колір та іншу важливу інформацію.

Від сьогодні на порталі data.gov.ua Головний сервісний центр МВС опублікував відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів в Україні. На основі цих даних працює онлайн-сервіс texty.org.ua/cars, що надає змогу кожному громадянину самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок.

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Завдяки сервісу можна порівняти дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою, моделлю, об’ємом двигуна, типом палива та кольором.

Онлайн-сервіс не містить конфіденційної інформації. Інформація на ресурсі оновлюватиметься автоматично щомісяця.

Сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного ринку та отримання точної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто. Бізнес зможе більше дізнатися про споживчу поведінку та уподобання громадян – зокрема, які автомобілі купують мешканці різних регіонів, як впливає колір авто на його популярність, тощо.