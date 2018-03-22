Більшість автомобілістів "щось чули" про цей стартап, але з 2014 року виробничі плани компанії так і не були озвучені. Дотепер.

За чотири роки американський стартап з китайськими інвестиціями Faraday Future представив світу два ефектних концепти. Були озвучені суперечливі плани, щодо виходу на ринок, та нарешті компанія внесла ясність – перший електрокар почнуть виробляти вже цього серпня.

Від початку Faraday Future заявила про себе, як про виробника виключно електричних транспортних засобів. Компанія заснована у 2014 році, свій перший концепт FF Zero1 продемонструвала у 2016 році, а через рік був представлений прототип FF91. Саме ця модель наразі готується до випуску. Еелектричний кросовер будуть збирати у місті Ханфорд, штат Каліфорнія, де компанія Faraday Future побудувала новий завод.

Фото: Faraday Future FF91 / Faraday Future

Коли FF91 потрапить на дороги, він стане помітним гравцем на ринку електрокарів, адже виробник обіцяв запас ходу у 482 км та вражаючі динамічні характеристики. Модель матиме потужність у 1050 кінських сил та прискорюватиметься від 0 до 100 км/год за 2,39 секунди, згідно інформації, що є на цей момент.

Певні проблеми змусили компанію змістити дату початку виробництва моделі, хоча за данними Faraday, ще на початку 2017 року вона вже мала більше 60 тисяч бронювань на FF91. Зробити попереднє замовлення на автомобіль можна й досі через сайт виробника.

Також цікаво: Tesla оголосила зарплатню Илона Маска