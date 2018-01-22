В нашей стране многие обклеивают свои автомобили пленкой, для того чтоб сэкономить на покраске и иметь возможность относительно недорого сменить цвет в случае необходимости.

Но в Дубае свои нравы, подобная экономия тамошним жителям ни к чему. К примеру, 15-летний подросток, сын строительного магната, обклеил свою Ferrari F12 Berlinetta пленкой с логотипами Louis Vuitton отнюдь не для экономии.

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Этот поступок ему кажется вполне логичным – подросток просто захотел, чтоб автомобиль сосчитался с его любимыми кроссовками. Но главная проблема состоит в том, что у него нет водительских прав, соответственно водить этот автомобиль он может только на треке. Для передвижения по дорогам общего пользования ему приходилось нанимать водителя.

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Видимо, этот досадный факт вынудил подростка поставить автомобиль на продажу. Ferrari с пробегом почти шесть тысяч миль он оценил в 190 тыс. долларов. Новый автомобиль подобной конфигурации в дилерских центрах Дубая предлагают за 699 000 долларов.