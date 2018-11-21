Таке не кожен день побачиш.

Субкомпактний хетчбек Fiat 500 зразка 1995 року перетворили на апарат, який на треку може посоромити багато суперкарів.

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Послухайте, як ця міні-гармата звучить. І погляньте, що вона виробляє на треку! Ідеальний апарат для Time Attack. Ось що буває, коли поєднуються супер-мото та супер-міні.

Особливістю цього “Чінквеченто” є двигун від спортивного мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-14R 2012 року. Двигун встановлено позаду водія. Машина має надлегкий гоночний кузов.

А з чотирициліндровим двигуном об'ємом 1441 куб. см, котрий продукує максимальну потужність у 250 к.с. і може розкручуватися до 12 тисяч обертів на хвилину цей Fiat динамічний, дуже швидкий і при цьому маневрений.

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