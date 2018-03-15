Нові моделі шин Nokian призначені для більш комфортного пересування під час дощу або для швидкісного маневрування.

Фінська компанія Nokian Tyres вивела на український ринок нову лінійку шин для літнього сезону. Це Nokian Hakka Black 2 та Black 2 SUV, а також Nokian Hakka Blue 2 SUV. Як видно з назв, дві останні призначені для кросоверів, а от у чому різниця між "чорною" (Black) та "синьою" (Blue), спробуємо розібратися.

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Nokian Hakka Black

Модель з "чорною" назвою Nokian Hakka Black 2 та аналогічна з позначкою SUV призначена, перш для все, для спортивної їзди – високих швидкостей, частого маневрування. Вона забезпечить стабільність курсу машини навіть на нерівних шляхах, порізаних коліями. Окрім того, модель дуже міцна – її боковини підсилені спеціальним армідним волокном.

Концепція Dynamic Grip об'єднує новий малюнок протектора, багатошарову структуру шини і спеціальну гумову суміш, які разом забезпечують відмінне зчеплення шини з дорогою в різних погодних умовах.

Використання міцного подвійного каркасу і жорсткого сталевого дроту, безшовного нейлонового шару і нової гумової суміші, які можуть витримати найбільш інтенсивну експлуатацію, є гарантією довговічності шини.

Nokian Hakka Black 2 створена для швидкого водіння і відноситься до категорії UHP - високошвидкісних шин для легкових автомобілів. Асортимент Nokian Hakka Black 2 включає 40 типорозмірів від 17 до 21 дюймів, в категоріях швидкостей V (240 км/год), W (270 км/год) і Y (300 км/год). Шини Nokian Hakka Black 2 SUV представлені в 29 типорозмірах: від 17 до 22 дюймів. Більшість шин марковані індексом високого навантаження XL.

Nokian Hakka Blue 2 SUV

Найбільшою перевагою "синьої" моделі Nokian Hakka Blue 2 SUV є водіння в дощову погоду. За допомогою спеціальних технологій шина добре бореться з акваплануванням, тобто явищем, коли колесо спливає на товщі воді, яка під час дощу з’являється на дорозі. Це може завершитись трагічно, адже авто втрачає контакт з твердим покриттям, тому перестає слухатись керма. Новинка покликана максимально ефективно витискати воду з-під колеса, щоб шина якомога довше чіплялась за поверхню.

Концепція Dry Touch 2 sipes ефективно видаляє воду між шиною і дорогою, запобігаючи акваплануванню. Вода виводиться в широкі основні канавки шини і видаляється з її поверхні. Технологія гарантує надійне зчеплення на мокрій дорозі, навіть при значній зношеності шин.

Посилена арамідом боковина Aramid Sidewall захищає від механічних пошкоджень при жорсткому водінні, піклуючись про довговічність шини.

Для моделей SUV використовується посилена боковина шини.

Нова шина буде доступна з індексами швидкості: H (210 км/год) і V (240 км/год). Розмірний ряд представлений 21 типорозміром: від 16 до 19 дюймів.

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