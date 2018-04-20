19 років на конвеєрі. З них останні сім років – модель другого покоління. Настав час для нових Фокусів від Форд. Для компанії ця модель настільки особлива, що для неї вирішили провести персональну презентацію - святкування "дня народження" намічено на 10 квітня.

Світова спільнота чекала на четверте покоління Ford Focus у Женеві, та лідер продажів “Блакитного овала” змусив себе почекати – персональний дебют гарантує йому максимум уваги, котрої в нього не було б на автошоу.

Народження героя

Focus прийшов на зміну моделі Escort у 1998 році. Перше покоління моделі стало справжнім проривом у C-сегменті, не в останню чергу завдяки добре налаштоване шасі та багатоважільній задній підвісці. Вже у 1999 році модель отримала звання "Європейський автомобіль року". З тих пір Фокус стабільно входить у десятку лідерів продажів у Старому світі. Та й у США Ford Focus користується сталим попитом, хоч хетчбек – далеко не найпопулярніший тип кузову у Америці.



Фото: Ford Focus первого поколения / Ford

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Fiesta з молотом

Перші сирі зображення Ford Focus четвертого покоління потрапили у ЗМІ з тестових полігонів – хетчбек у яскравому камуфляжі знаписами на борту #TimeToFocus натякав на оновлення. Згодом у мережу потрапив знімок з Португалії читача видання Vezess – Фокус випадково потрапив у об’єктив під час зйомок реклами.



Фото: шпигунське фото Ford Focus четвертого покоління / Vezess

Фото: шпигунські фото Ford Focus четвертого покоління / Сarscoops

У обрисах нового Фокуса читається знайомий дизайн останньої Fiesta. А з нового офіційного відео від Ford стає зрозуміло, що четверте покоління моделі отримає передні фари дуже подібні до оптики Volvo, з характерним “Молотом Тора”, тільки у Форд його поділили надвоє.

Фото: Ford Focus четвертого покоління / знімок екрану з відео

Двигуни Focus четвертого покоління

Модель четвертого покоління отримає модифіковану версію своєї попередньої глобальної платформи. Європейському ринку дістануться Focus з турбованими двигунами серії Ecoboost – трициліндровий 1.0 та чотирициліндровий 1.5, а також пара дизельних моторів об’ємом 1,5 та 2,0 літри. Потужність, як завжди, буде спрямована на передні колеса за допомогою п'яти- або шестиступінчатої трансмісії з подвійним зчепленням.



Фото: Ford Focus Electric / Ford

Покупцям у Північній Америці запропонують більш потужні агрегати, а також електричну версію. Згодом не виключається поява гібридної моделі.

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Чарівний інтер'єр

Від Ford не було голосних заяв про те, що салон нового Focus буде преміальним, як то часто можна почути про моделі, у яких першокласним оздобленням і не пахне. Генеральний директор Ford Джим Хакетт навіть зізнався, що очікує на значно нижчі показники продаж нового Focus, ніж у актуальної моделі, оскільки сьогодні багато споживачів віддають перевагу компактним позашляховикам. У той же час, він сказав, що хоче, аби машина була дорожчою, “так само, як і Fiesta”.



Фото: шпигунське зображення салону Ford Focus четвертого покоління / Сarscoops

Завдяки шпигунському зображенню ми знаємо, як виглядатиме панель приладів. Як і більшість нових моделей, головною особливістю є плаваючий дисплей із серією кнопок праворуч. Це виглядає свіжо, але, як і зовнішній вигляд, дещо уніфіковано.

Зроблено в Китаї

Новий Фокус буде вироблятися на двох заводах: для США та Азії – у китайському місті Чанган, а европейські версії випускатиме завод у німецькому Саарлуїсі.

Слідом за п’ятидверним хетчбеком мають з’явитися седан та універсал, котрі вже були помічені на тестах. Тридверний хетчбек навряд чи поповнить лінійку Focus.

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ST та RS? Yes!

У 2002 році Focus RS з 2-літровим турбованим мотором став справжньою сенсацією у своєму сегменті. Його наступник мав двигун 2.5, котрий він ділив з менш потужною версією ST. Третє покоління моделі отримало новий 2,3-літровий агрегат на 350 “коней”, котрийтакож використовується на Ford Mustang.



Фото: Ford Focus ST третього покоління / Ford

Новому Focus RS передрікають 400-сильний двигун, його появу слід очікувати у 2020 році. Подейкують, що новий RS може отримати електричний “придаток”.



Фото: 2019 Ford Focus ST, ілюстрований Джошем Бірном для Carscoops / Carscoops

Коли Ford покаже новий Focus

Продажі по всьому світу розпочнуться у другій половині року, а вичерпну інформацію про новий Форд Фокус отримаємо після презентації, котра відбудеться 10 квітня.

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