Ford Mustang та Ford GT40 - без перебільшення можна назвати автомобільними легендами. Один прихильник американської марки вирішив поєднати усе найкраще від цих автомобілів.

Перед нами приклад того, яким міг би бути середньомоторний Ford Mustang. Умілець з США поєднав у одному автомобілі, котрий він назвав Mach 40, елементи Mustang Mach 1 1969 року випуску та Ford GT першого покоління.

Автор проекту Mach 40 – Террі Ліпсом, інженер на пенсії, котрий любить спортивні автомобілі марки Форд та не любить нудьгувати. У роботі над проектом йому допомагали приватні спеціалісти та кілька ательє – одні проектували автомобіль, інші займались створенням кузову та технічними роботами.

По суті, від “Мустанга” тут лише обриси кузова, решта ж – від GT40. У результаті “схрещування” Mach 40 війшов трохи вищим за оригінальний GT40 – 109 см, отримав середньомоторну компоновку 5,4-літровим наддувним V8 від сучасного Ford GT 2006 року. Це означає, що цей унікальний спорткар, що виглядає як класичний автомобіль, має у запасі 850 кінських сил та може заправлятись не лише високооктановим бензином, а й етанолом.

Фото: Унікальний спорткар Mach 40 / carscoops.com

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