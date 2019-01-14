Ford закриє два заводи в Росії. Там випускають Focus, Fiesta, Mondeo і EcoSport

Два спільних підприємства Ford Sollers, які розташовані у Всеволожську і Набережних Челнах, припинять випуск автомобілів. Як повідомляє "Авторев’ю" з посиланням на власні джерела, питання про закриття заводів практично вирішене.

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На цих майданчиках випускаються чотири моделі марки. Під Петербургом збирають Focus і Mondeo, а в Татарстані – Fiesta і EcoSport. Після згортання виробництва ці автомобілі або підуть з Росії, або стануть імпортними. Випуск Mondeo хочуть повністю перенести в Китай, а Fiesta стане індійською.

За даними того ж видання, в Росії збережеться збірка лише однієї моделі Ford – фургона Transit, який випускають в Єлабузі. Тут же роблять кросовери Explorer і Kuga, доля яких також залишається під питанням.

Крім трьох автомобільних підприємств, у Ford Sollers є в Росії завод двигунів. Він відкрився в Єлабузі в 2015 році.

За словами віце-президента Ford Стівена Армстронга, який відповідає за ринки Європи, Близького Сходу і Африки, спільне підприємство Ford Sollers збиткове. Остаточне рішення про майбутнє альянсу буде прийняте в другому кварталі 2019 року.

Ford оптимізує роботу не тільки в Росії, а й інших країнах. Минулого року були переглянуті плани в Північній Америці (скорочення кількості платформ, відмова від легковиків на користь кросоверів та позашляховиків), тепер також стало відомо про зміни в Європі. З 2010 року частка бренду на цьому ринку знизилася приблизно на 25%, а в минулому році місцеве відділення “Форда” показало збитки в сотні мільйонів євро. У планах компанії – скорочувати співробітників і відмовлятися від незатребуваних моделей, зокрема – від компакт-венів сімейства C-Max.